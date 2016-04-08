Представители МИД Узбекистана и КНР провели консультации в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля в Ташкенте завершились трехдневные консультации между делегациями внешнеполитических ведомств Узбекистана и Китайской Народной Республики, для участия в которых в Узбекистан прибыла с визитом группа представителей МИД КНР во главе с советником договорно-правового департамента Го Сяомэй.

Основной целью переговоров стала инвентаризация договорно-правовой базы узбекско-китайских отношений, а также стороны провели обмен мнениями по проектам двусторонних документов, которые будут подписаны в дальнейшем в ходе предстоящих узбекско-китайских мероприятий на различных уровнях.

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