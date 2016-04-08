Главы МИД Узбекистана и России обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, пребывающий с визитом в Москве в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Содружества Независимых Государств, провел встречу со своим российским коллегой, главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-российского диалога, как на двусторонней, так и многосторонней основе, включая взаимодействие в рамках СНГ, график и повестку предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях, а также провели обмен мнениями по ряду международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

УЗИНФОРМ