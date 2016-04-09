



Глава южнокорейской дипмиссии в Ташкенте посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ли Ук Хен нанес визит в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана. Визит был предпринят с целью обсуждения практических аспектов реализации двусторонних договоренностей по дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, финансов и инвестиций, достигнутых по итогам визита Президента Узбекистана Ислама каримова в Республику Корея 27-29 мая минувшего года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи