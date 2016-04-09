Глава МИД Узбекистана принял представителя Госдепартамента США

ТАШКЕНТ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с прибывшим с визитом в узбекскую столицу заместителем помощника по делам Южной и Центральной Азии Государственного секретаря США Даниелем Розенблюмом.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также провели обмен мнениями по ряду региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

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