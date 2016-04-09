В Пекине обсуждены вопросы борьбы с наркотрафиком

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 апреля. /УЗИНФОРМ/. 8 апреля в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине (КНР) завершило двухдневную работу совещание старших должностных лиц антинаркотических ведомств государств-членов ШОС, которое проходило под председательством Узбекистана и было посвящено обсуждению состояния наркоситуации и перспектив развития международного сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

По информации МИД Узбекистана, в ходе встречи также были рассмотрены проекты Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2017-2022 годы и Программы действий по ее реализации, а также документов Совещания руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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