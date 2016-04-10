Кубок Узбекистана по муайтаю прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. В спортивном комплексе "Баркамол авлод" Намангана на этой неделе завершились соревнования на Кубок Узбекистана по муайтай среди взрослых, в которых приняли участие 120 спортсменов из Республики Каракалпакстан, всех областей Узбекистана и города Ташкента.

В ходе зрелищных поединков, где участники продемонстрировали во всей красе чудеса этого боевого искусства, выявились победители: в своих весовых категориях наманганцы Хабибулло Мамажанов, Максад Исманов, андижанец Шерзод Холматов, Жахонгир Йулдошев, Ислом Асенбаев и Убинияз Турениязов из Нукуса, Фаррух Кахрамонов и и Жобир Тошпулатов из Бухары и другие.



Победителям и призерам были вручены дипломы областного хокимията, Министерства по делам культуры и спорта, центра развития восточных единоборств и боевых искусств, ассоциации любителей и профессионалов муайтай, а также ценные подарки.

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