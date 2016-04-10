



Наманганские водники набирают ход



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Представители водных видов спорта Наманганской области все увереннее выходят на первые позиции в Республике. Причем это касается не только ватерполистов, но и прыгунов в воду и гребцов.



Вот совсем свежий пример. На недавнем чемпионате Узбекистана студенты Наманганского университета и воспитанники спортшколы водных видов спорта Алишер Камалов и Шохрух Шамсибаев уверенно победили в каноэ-двойке в гребном слаломе. Теперь их цель – успешно выступить на чемпионате континента и заполучить олимпийскую лицензию.



– Предыдущая попытка на чемпионате мира оказалась неудачно. Но парни на этот раз преисполнены решимости добыть путевку на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, – говорит директор СДЮСШОР Равиль Вишняков.



Пошли на лад дела и у прыгунов в воду, что убедительно показало прошедшее в марте республиканское первенство. Отличились тут главным образом девушки. Особенно им удаются синхронные прыжки. На метровом трамплине Алина Усманова с Наибабону Икрамовой выиграли серебряные медали, а Камила Ильдарова с Динарой Атахановой – бронзовые.



Зато полная доминация наманганской школы прыжков была в синхронных прыжках с 10-метровой вышки – нашим девушкам достались все 3 призовых места. А чемпионками страны стали Алина Усманова и Наибабону Икрамова. Места на пьедестале также достались дуэтам Камила Ильдарова – Динара Атаханова и Зульфия Халилова – Шахноза Юлдашева.



Отметим, что Камила Ильдарова, Алина Усманова, Наибабону Икрамова и Динара Атаханова попали в десятку лучших в одиночных прыжках с метрового и трехметрового трамплинов и с вышки.



И само собой, нельзя обойти вниманием ватерполистов. Наманганские парни и девушки уже давно среди фаворитов республиканских и даже международных турниров. Свой класс они подтвердили в недавних чемпионатах Узбекистана. Так, сборная области юношей 1999 – 2000 годов рождения стала победителем первого тура, а команда СДЮСШОР № 23 вышла в полуфинал, где уступила землякам из сборной области и в итоге осталась на четвертом месте.



Наманганские девушки того же возраста стали вторыми, а коллектив спортшколы – на четвертом месте.



В первом туре чемпионате страны среди парней 1997 – 1998 годов рождения наманганцы успешно добрались до финала, где проиграли столичным спортсменам. Второе место заняли и девичья сборная области. Она уступила лишь коллегам из республиканской СДЮСШОР № 23. команда наманганской спортшколы здесь заняла четвертое место.



Отметим, что если сборные области формировались из юношей и девушек соответствующих годов рождения, то команды СДЮСШОР № 23 – из спортсменов на год младше. Это делается, что они набирались опыта, подчеркивает Равиль Вишняков.



Директор спортшколы олимпийского резерва уверен, что совсем скоро наманганцы будут первыми во всех видах водного спорта не только в стране, но и как минимум на континенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи