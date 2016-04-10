



Выставка в честь Амира Темура открылась в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. В областном краеведческом музее Намангана проходит выставка, посвященная 680-летию со дня рождения полководца и государственного деятеля Амира Темура.



Почетное место в экспозиции занял портрет великого предка работы народного художника Узбекистана Малика Набиева, художественные произведения, отражающие тот славный период истории, книги и монографии, газеты и журналы, повествующие о Темуре и его делах, истории тимуридов.



В открытии выставки приняли участие доцент НамГУ, кандидат исторических наук Собиржон Болтабаев, заместитель председателя областного отделения Союза писателей Узбекистана Рукия Гозиева, преподаватели истории школы № 7 Ранохон Эранова и Шоирахон Файзиева.



Собиржон Болтабаев рассказал студентам академического лицея при НИТИ и ученикам школы № 7 о делах и свершениях Темура, отметил значимые вехи в его жизни.



Выступления старшего научного сотрудника Алижона Азизова и заведующей литературным сектором Нигоры Хошимовой были посвящены торговым отношениям того времени, науке и культуре, воспитанию молодежи и "Уложениям Темура".



Школьники продемонстрировали интересную театрализованную постановку, читали стихи.



Было отмечено, что его мудрые высказывания не потеряли своей актуальности и через несколько веков. В частности, он говорил, что отважный и предприимчивый, находчивый человек в тысячу раз лучше равнодушного и инертного типа, ибо такие люди всегда были двигателем преобразований и реформ. Его знаменитое изречение "Сила – в справедливости" перекликается со словами нашего Президента о том, что сила в знаниях и мировоззрении. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи