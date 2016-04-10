



В Намангане вспомнили народного поэта Хабиба Саъдуллу



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Литературный вечер прошел в среду в краеведческом музее Намангана в рамках недели духовно-просветительских мероприятий, посвященных дню рождения народного поэта Узбекистана, лауреата Государственной премии Хабиба Саъдуллы.



Вечер, в котором приняли участие студенты и школьники, представители общественности и члены семьи поэта, открыл директор музея Иброхимжон Юсупов.



Воспоминаниями о поэте и человеке поделились его коллеги, друзья. Помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дедаханов, доцент НамГУ Фаридахон Каримова, писатели Бокий Мирзо, Дилором и Малика Умаровы и другие сказали немало теплых слов о творческом наследии поэта, созданной им поэтической школе.



Артисты театра им. Навои Хамиджон Маллабаев, Холисхон Турсунова, Махмуджон Мусабаев, заслуженная артистка Узбекистана Мехри Абдуллаева и другие исполнили песни на стихи поэта.



Всех тронули и проникнутые гордостью за отца и человека выступления детей поэта Нурилло, Саиды и внучки Гулбахор. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи