



В Намангане готовятся к выборам в махаллях



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Ход подготовки в области к выборам председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников обсудили на двух семинарах в четверг в Намангане и Туракурганском районе на тему "Законодательные основы выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников".



В них участвовали около тысячи человек – представители областного управления юстиции, члены областной, городской и районных комиссий по содействию проведения выборов, руководители организационно-контрольных групп областного, городского и районных хокимиятов, председатели городской и районных рабочих групп, представители областного, городского и районных отделений фонда "Махалля", специалисты Наманганского регионального отделения НИМФОГО.



В роли модератора семинаров выступил сенатор Олий Мажлиса Республики Узбекистан, председатель областной комиссии по содействию организации и проведению выборов председателей (аксакалов) схода граждан и их советников С. Муминов.



С приветственным словом выступил первый заместитель хокима Наманганской области У. Эргашев.



Вступавшие с докладом заведующий отделом аппарата Сената Олий Мажлиса А. Бобоев, председатель Национальной ассоциации ННО Узбекистана (НАННОУз) А. Каримов и руководитель Наманганского РО НИМФОГО З. Худайбердиев отметили, что предстоящие выборы председателей сходов граждан и их советников пройдут в соответствии с требованиями норм законов, в качественно новых социально-экономических и общественно-политических условиях, характеризующихся углублением процессов реформирования и демократизации общества, модернизации страны.



Участники семинаров получили обстоятельные ответы специалистов на все интересующие их вопросы.



Аналогичные мероприятия будут проведены и в других районах Наманганской области. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи