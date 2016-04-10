



Либерал-демократы против экстремизма



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апреля. /УЗИНФОРМ/. Предотвратить проявление в нашей стране экстремизма, воспитание молодежи в духе патриотизма, бдительности – таков был лейтмотив дискуссии, состоявшейся в пятницу в зале заседаний Наманганского регионального отделения НИМФОГО, в которой приняли участие активисты областной организации Либерально-демократической партии Узбекистана.



Открыл семинар председатель Наманганского областного совета ЛДП Узбекистана С. Муминов.



А затем состоялся просмотр документального фильма "Киематга колган карз", снятого отечественными кинематографистами. Он вызвал большой интерес у аудитории, среди которой было немало молодых людей.



С докладами по теме выступили депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Н.Халилова и представитель в области Республиканского центра пропаганды духовности А.Абдулазизов.



Принявшие участие представители духовенства, управления внутренних дел, преподаватели университета рассказали о целях и методах работы экстремистских группировок – ИГИЛ, "Аль-Каида" и других, о том, как они вербуют в свои ряды боевиков, пользуясь возможностями сети Интернет.



В заключение эксперты ответили на многочисленные вопросы собравшихся. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи