



Новая транспортная магистраль готовится к запуску



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Железнодорожные путешествия для жителей Ферганской долины в ближайшее время перестанут быть экзотикой: уже совсем скоро здесь побегут грузовые, а затем и пассажирские поезда. Можно будет прямо из Намангана поехать прямым поездом хоть в Москву, хоть в Бухару, хоть еще куда.



Главная часть строительства завершена была в конце февраля – пробит один из самых сложных в мире тоннелей – длина его составила 19,1 км. Теперь области Ферганской долины соединены с остальной частью Узбекистана надежным железным путем.



Длина вновь запускаемого участка – 123,1 км. На всем протяжении дороги вплоть до Андижана она будет электрифицирована. Попутно построены 285 водопроводных и 6 путепроводных сооружений, 4 железнодорожных станции, 4 разъезда и 2 вокзала. Реконструированы 3 моста длиной в 151 метр и возведены новые мосты общей протяженностью в 2100 метров.



Эта линия будет служить важнейшим звеном нового международного транзитного железнодорожного коридора Китай – Центральная Азия – Европа. Завершение этого участка железной дороги означает резкое улучшение транспортной структуры Узбекистана.



По сложности строительства этот проект в мировом масштабе занимает место в первой восьмерке, подчеркивает пресс-служба Государственной акционерной железнодорожной компании ГАЖК. Контроль качества и соответствия строительных работ международным требованиям и стандартам выполняет немецкая компания "DB International GmbH".



– Мы ведем подготовку к пуску сразу 5 пассажирских маршрутов: Андижан – Ташкент (через Наманган и через Маргилан), Андижан – Москва, Андижан – Саратов, Андижан – Бухара и Андижан – Ургенч, – рассказывает начальник станции Пап-2 Закир Тошматов.



По его словам, эти планы были озвучены примерно месяц назад на большом совещании сотрудников ГАЖК с участием руководителей компании. Кстати, предварительно определена и стоимость проезда. Например, по маршруту Андижан – Ташкент она составит 40-50 тысяч сумов.



Это немного выше, чем на междугородных такси, но зато обещан высокий уровень комфорта – вагоны будут новенькие, со всеми удобствами. Поездка из Ферганской долины в столицу Республики займет ориентировочно 7 часов. Помимо пассажирских поездов будут запущены из Андижана электрички – до Ангрена и Коканда.



Судя по этим планам, железнодорожники намерены создать серьезную конкуренцию как частным автоперевозчикам, так и авиаторам. Но это заведомо пойдет на пользу гражданам – людям будет из чего выбирать, планируя поездки.



Но, разумеется, новый путь с нетерпением ожидают и предприниматели. Они прямо таки жаждут получить прямой транспортный выход в разные страны. Особенно востребованы маршруты в Россию. Как говорит Закир Ташматов, уже сейчас папские бизнесмены засыпали его заявками на контейнерные перевозки. Предприниматели всерьез заинтересовались предлагаемой альтернативой автотранспорту.



Поэтому, как уверен Закир Ташматов, дорога станет коммерчески успешной и затраты на ее строительство – около 2 млрд. долларов – окупятся с лихвой.



– На данный момент основной грузопоток из Ферганской долины приходится на автомобильные перевозки. Пуск дороги Пап – Ангрен даст возможность удешевить перевозки для грузополучателей и грузоотправителей. А заодно разгрузит автомобильную дорогу через перевал Камчик, что позволит повысить безопасность движения по ней (в последнее время на автотрассе в Ташкент все чаще случаются пробки, серьезно увеличивающие время в пути), – поясняет Закир-ака.



Закуплены мощные локомотивы, они смогут тянуть груз до 4000 тонн, иначе говоря – до 50 полновесных грузовых вагонов. Горы препятствием не станут – уклон составляет не больше 1,027. В переводе на обычный язык – подъем (или спуск) составляет 27 метров на километр пути.



Надо сказать, что железнодорожники со своей стороны готовятся к наплыву грузов. В Папе, который вернет себе значение как узловой пункт, построены 2 станции – одна предназначена для пассажиров, другая – сортировочная. В этом месте путь разветвляется на 2 – один ведет в Андижан через Наманган, другой – на Коканд, Фергану и далее в Андижан.



– Мы создадим для потенциальных клиентов все условия для быстрой разгрузки и загрузки вагонов. Также на недавнем совещании с бизнесменами мы выслушали их предложения, многие из них будут учтены в дальнейшем. Также компания разработала гибкую систему скидок, что повысит привлекательность наших услуг, – отмечает Закир Ташматов. Он также добавляет, что если раньше желающие отправить груз должны были ехать в Коканд для оформления документов и прочего, то теперь все вопросы будут решаться тут же.



Предусмотрены все удобства и для пассажиров. Здание вокзала выглядит вполне современным, ожидающие поезда смогут перекусить в кафе, предусмотрены комната матери и ребенка, туалеты, в том числе специальный для людей с ограниченными возможностями.



Поскольку Пап становится узловой станцией, здесь будет происходить смена локомотивных бригад. А для машинистов строится дом отдыха. Здесь будут не только комнаты для отдыха железнодорожников, но и для работы медиков – все работники локомотивных бригад обязаны перед выходом в рейс проходить медицинскую комиссию. Также перед пассажирским вокзалом Пап-2 выделено место для автостоянки, а также постройки гостиницы и прочей сопутствующей инфраструктуры.



Повышаются возможности и станции Темирйулобод: она становится важным логистическим центром. Как объяснил дежурный по станции Бахтиер Тургунов, это станция третьего класса, предназначена для погрузки-выгрузки и пропуска пассажирских составов.



– Оборудованы контейнерная площадка, 2 козловых крана на грузовом дворе. Также имеется электронный пункт управления движением составов по станции. Сейчас мы грузим техническую соль в полувагоны, кальцинированную соду в крытые вагоны, приходят составы с сжиженным газом в фитинговых контейнерах (это специализированная платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров), оборудование, – говорит Бахтиер.



По его словам, заказов много: "Только на данный момент есть заявка на 25 вагонов для погрузки и 18 полувагонов. Еще мы выгружаем 4 фитинговые платформы и 4 крытых вагона химического удобрения для хлопчатника".



Всего в сутки здесь могут пропустить и обработать грузы 6-8 больших составов. Примечательно, что на станции Темирйулобод работают 50 специалистов из России. Но параллельно идет обучение и доморощенных кадров в 3 колледжах.



Кстати, запуск сообщения между долиной и столицей на полную загрузку создаст несколько тысяч новых рабочих мест только железнодорожников. Это и сцепщики, и проводники, и машинисты, составители поездов, крановщики и т. п. Надо сказать, что и зарплата у этих специалистов неплохая. "Выпускник колледжа может получать до миллиона сумов в месяц. Управление также помогло 15 железнодорожникам приобрести в кредит коттеджи неподалеку от места работы", – подчеркивает начальник станции Пап-2 Закир Ташматов.



Он также считает, что железная дорога Пап – Ангрен станет своеобразной точкой роста. Вокруг новой дороги уже сейчас растет самая разнообразная инфраструктура, создаются предприятия малого бизнеса. Также запуск пассажирских поездов повысит и туристическую привлекательность региона. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи