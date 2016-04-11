



Наманганский предприниматель стал победителем республиканского "Ташаббуса"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Руководитель СП "Aisha Home Textile" Наманганской области Джобир Камалитдинов был признан победителем республиканского конкурса "Ташаббус" в номинации "Лучший предприниматель 2016 года". Это предприятие ориентировано на выпуск текстильной продукции.



"Быть победителем – большая честь. Конкуренция была сильной, ведь в смотре-конкурсе принимали участие самые успешные и перспективные предприниматели. А таких в нашей стране очень много, и сфера их деятельности обширная. Планов на перспективу достаточно, в том числе и выход на международные рынки. Поэтому работать стану больше и постараюсь оправдать доверие", – сказал Джобир Камалитдинов.



Смотру-конкурсу "Ташаббус", инициированному Президентом Исламом Каримовым, исполняется 20 лет. Его организаторами являются Торгово-промышленная палата, Совет фермеров Узбекистана, Ассоциация "Хунарманд" при поддержке министерств и ведомств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи