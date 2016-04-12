Узбекский лидер выразил соболезнования руководству Индии

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов направил послание Президенту Республики Индия Пранабу Кумару Мукерджи и премьер-министру Нарендра Моди с выражением соболезнований по случаю крупного пожара в храме в городе Колламе во время празднования индуистского Нового года (в ночь на воскресенье, 10 апреля, трагедия унесла жизни свыше 100 человек).

В своем послании узбекский лидер передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим.

УЗИНФОРМ