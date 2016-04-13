В Узбекистане упорядочены закупки плодоовощной продукции

В Узбекистане упорядочены закупки плодоовощной продукции13.04.2016 10:41
ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О мерах по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур", которым утвердил комплекс мер, которые следует предпринять в целях формирования единой системы производства и закупки свежих овощей, картофеля, плодов и бахчевых культур для стабильного обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий республики, устойчивого в течение года насыщения внутреннего потребительского рынка, а также увеличения объемов и расширения номенклатуры поставок на экспорт востребованной на внешних рынках конкурентоспособной свежей и переработанной плодоовощной продукции.
Документом предписывается:
1. Принять предложение Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства сельского и водного хозяйства, Совета фермеров Узбекистана, ХК "Узбекозиковкатхолдинг", ассоциации "Узбекозиковкатзахира" о введении, начиная с урожая 2016 года, государственного заказа на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда.
Определить, что государственный заказ на закупку плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда формируется исходя из потребности в этих видах продукции для:
стабильного обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий с частной формой собственности, входящих в состав холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг";
закладки на зимне-весенний период с целью устойчивого насыщения внутреннего потребительского рынка;
реализации на экспорт востребованной на внешних рынках свежей плодоовощной продукции.
2. Возложить функции и ответственность по:
обеспечению достоверности учета объема производства свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда фермерскими и дехканскими хозяйствами, мониторингу за выполнением ими заключенных договоров контрактации – на территориальные управления и отделы по комплексному развитию территорий хокимиятов областей и районов;
закупке свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда для последующей их промышленной переработки – на холдинговую компанию "Узбекозиковкатхолдинг";
закладке свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда на зимне-весенний период – на ассоциацию "Узбекозиковкатзахира";
экспорту свежей плодоовощной продукции – на специализированную внешнеторговую компанию "Узагроэкспорт".
3. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках государственного заказа:
закупка для последующей промышленной переработки осуществляется на основании договоров контрактации, заключаемых между фермерскими и дехканскими хозяйствами – поставщиками, с одной стороны, и перерабатывающими предприятиями с частной формой собственности ХК "Узбекозиковкатхолдинг" – потребителями, с другой стороны, с авансированием в размере не менее 40 процентов от контрактной стоимости;
закупка свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда у фермерских и дехканских хозяйств производится по договорным, рыночным ценам;
экспорт свежей и переработанной плодоовощной продукции осуществляется специализированной внешнеторговой компанией "Узагроэкспорт" на основе прямых экспортных контрактов с иностранными партнерами, а также по договорам комиссии, заключенным с фермерскими и дехканскими хозяйствами, агрофирмами и перерабатывающими предприятиями;
при экспорте свежей и переработанной плодоовощной продукции по договорам комиссии размер комиссии не должен превышать 1 процента;
поставка сушеной и переработанной плодоовощной продукции на экспорт осуществляется на условиях 100-процентной предварительной оплаты или открытия аккредитива, либо при наличии гарантий первоклассных банков покупателя, а свежей плодоовощной продукции – на условиях не менее 30 процентов предоплаты.
Кабинету Министров в месячный срок утвердить:
Положение о государственном заказе на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда;
Положение о порядке экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции, предусмотрев в нем нормы, обеспечивающие гарантированное поступление валютной выручки от экспорта и ее обязательную продажу в установленных размерах.
4. Утвердить:
государственный заказ на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда на 2016 год согласно приложению №1;
баланс закупки по государственному заказу и использованию плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда на 2016 год согласно приложению №2.
Предоставить право Республиканской комиссии, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года №ПП-2505 (Мирзиёев Ш.), вносить, при необходимости, изменения в параметры баланса, исходя из фактических объемов производства плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда с учетом изменения конъюнктуры на мировых рынках.
Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с Госкомстатом, Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан ежеквартально представлять в Кабинет Министров информацию о ходе исполнения баланса.
5. Принять к сведению, что специально образованными рабочими группами с выездом на места была проведена сплошная инвентаризация предприятий, перерабатывающих плодоовощную продукцию, в ходе которой установлено, что все они являются предприятиями с частной формой собственности и в целом оснащены современным технологическим оборудованием.
Холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" на основании проведенной инвентаризации в трехмесячный срок разработать и внести в Кабинет Министров конкретные предложения по дальнейшей модернизации, техническому и технологическому обновлению перерабатывающих производств, обеспечивающих более глубокую переработку и выпуск качественной конкурентоспособной на внешних рынках плодоовощной продукции, расширению производства современной тароупаковочной продукции.
Кабинету Министров с привлечением Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства экономики Республики Узбекистан, ХК "Узбекозиковкатхолдинг" и других заинтересованных структур провести в мае текущего года специализированную выставку-продажу современного высокотехнологичного оборудования и технологий по переработке свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда с участием ведущих зарубежных компаний-производителей и их дилеров.
6. Освободить до 1 января 2019 года:
предприятия с частной формой собственности, перерабатывающие плодоовощную продукцию, картофель, бахчу и виноград, независимо от их ведомственной подчиненности, от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) при ввозе современного оборудования и технологий;
перерабатывающие предприятия, входящие в состав ХК "Узбекозиковкатхолдинг", от уплаты налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных отчислений в государственные целевые фонды, за исключением Единого социального платежа.
Установить, что средства, высвобождаемые в результате предоставления настоящим пунктом налоговых и таможенных льгот, подлежат целевому использованию на техническое перевооружение и модернизацию производства. В случае нецелевого использования высвобождаемых средств, они подлежат изъятию в бюджет и соответствующие государственные целевые фонды.
7. Принять предложение Министерства экономики, Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства финансов Республики Узбекистан, компании "Узагроэкспорт" и других заинтересованных структур о:
проведении в июне месяце в городе Ташкенте Международной ярмарки плодоовощной продукции для заключения контрактов на экспорт свежей и переработанной плодоовощной продукции урожая 2016 года;
создании постоянно действующей площадки и ежегодном проведении на ее базе в октябре месяце международных ярмарок плодоовощной продукции с широким участием иностранных компаний для организации заключения договоров на экспорт на следующий год.
Кабинету Министров в десятидневный срок принять постановление по организации проведения на ежегодной основе Международной ярмарки плодоовощной продукции.
8. Рекомендовать коммерческим банкам выделять кредитные ресурсы для авансовых и окончательных расчетов по государственному заказу на закупку у фермерских и дехканских хозяйств плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда, по ставкам, не превышающим ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.
9. Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике совместно с Министерством сельского и водного хозяйства, ХК "Узбекозиковкатхолдинг", Советом фермеров Узбекистана, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей в месячный срок критически пересмотреть и, с учетом международного опыта, утвердить в установленном порядке обновленные формы статистической отчетности с ее представлением в Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, а также в соответствующие органы статистики по объемам производства и закупок по договорам контрактации плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда по категориям хозяйств-производителей.
10. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с агентством "Узстандарт", ХК "Узбекозиковкатхолдинг" до 1 мая 2016 года разработать и в установленном порядке утвердить нормативы естественной убыли при хранении, транспортировке и продаже свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда.
11. Министерству экономики Республики Узбекистан, холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг", ассоциации "Узбекозиковкатзахира" совместно с Министерством юстиции в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.
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