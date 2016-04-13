В Узбекистане упорядочены закупки плодоовощной продукции

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О мерах по совершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых культур", которым утвердил комплекс мер, которые следует предпринять в целях формирования единой системы производства и закупки свежих овощей, картофеля, плодов и бахчевых культур для стабильного обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий республики, устойчивого в течение года насыщения внутреннего потребительского рынка, а также увеличения объемов и расширения номенклатуры поставок на экспорт востребованной на внешних рынках конкурентоспособной свежей и переработанной плодоовощной продукции.

Документом предписывается:

1. Принять предложение Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства сельского и водного хозяйства, Совета фермеров Узбекистана, ХК "Узбекозиковкатхолдинг", ассоциации "Узбекозиковкатзахира" о введении, начиная с урожая 2016 года, государственного заказа на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда.



Определить, что государственный заказ на закупку плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда формируется исходя из потребности в этих видах продукции для:



стабильного обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий с частной формой собственности, входящих в состав холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг";



закладки на зимне-весенний период с целью устойчивого насыщения внутреннего потребительского рынка;



реализации на экспорт востребованной на внешних рынках свежей плодоовощной продукции.



2. Возложить функции и ответственность по:



обеспечению достоверности учета объема производства свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда фермерскими и дехканскими хозяйствами, мониторингу за выполнением ими заключенных договоров контрактации – на территориальные управления и отделы по комплексному развитию территорий хокимиятов областей и районов;



закупке свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда для последующей их промышленной переработки – на холдинговую компанию "Узбекозиковкатхолдинг";



закладке свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда на зимне-весенний период – на ассоциацию "Узбекозиковкатзахира";



экспорту свежей плодоовощной продукции – на специализированную внешнеторговую компанию "Узагроэкспорт".



3. Установить порядок, в соответствии с которым в рамках государственного заказа:



закупка для последующей промышленной переработки осуществляется на основании договоров контрактации, заключаемых между фермерскими и дехканскими хозяйствами – поставщиками, с одной стороны, и перерабатывающими предприятиями с частной формой собственности ХК "Узбекозиковкатхолдинг" – потребителями, с другой стороны, с авансированием в размере не менее 40 процентов от контрактной стоимости;



закупка свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда у фермерских и дехканских хозяйств производится по договорным, рыночным ценам;



экспорт свежей и переработанной плодоовощной продукции осуществляется специализированной внешнеторговой компанией "Узагроэкспорт" на основе прямых экспортных контрактов с иностранными партнерами, а также по договорам комиссии, заключенным с фермерскими и дехканскими хозяйствами, агрофирмами и перерабатывающими предприятиями;



при экспорте свежей и переработанной плодоовощной продукции по договорам комиссии размер комиссии не должен превышать 1 процента;



поставка сушеной и переработанной плодоовощной продукции на экспорт осуществляется на условиях 100-процентной предварительной оплаты или открытия аккредитива, либо при наличии гарантий первоклассных банков покупателя, а свежей плодоовощной продукции – на условиях не менее 30 процентов предоплаты.



Кабинету Министров в месячный срок утвердить:



Положение о государственном заказе на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда;



Положение о порядке экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции, предусмотрев в нем нормы, обеспечивающие гарантированное поступление валютной выручки от экспорта и ее обязательную продажу в установленных размерах.



4. Утвердить:



государственный заказ на закупку свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда на 2016 год согласно приложению №1;



баланс закупки по государственному заказу и использованию плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда на 2016 год согласно приложению №2.



Предоставить право Республиканской комиссии, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2016 года №ПП-2505 (Мирзиёев Ш.), вносить, при необходимости, изменения в параметры баланса, исходя из фактических объемов производства плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда с учетом изменения конъюнктуры на мировых рынках.



Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с Госкомстатом, Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан ежеквартально представлять в Кабинет Министров информацию о ходе исполнения баланса.



5. Принять к сведению, что специально образованными рабочими группами с выездом на места была проведена сплошная инвентаризация предприятий, перерабатывающих плодоовощную продукцию, в ходе которой установлено, что все они являются предприятиями с частной формой собственности и в целом оснащены современным технологическим оборудованием.



Холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг" на основании проведенной инвентаризации в трехмесячный срок разработать и внести в Кабинет Министров конкретные предложения по дальнейшей модернизации, техническому и технологическому обновлению перерабатывающих производств, обеспечивающих более глубокую переработку и выпуск качественной конкурентоспособной на внешних рынках плодоовощной продукции, расширению производства современной тароупаковочной продукции.



Кабинету Министров с привлечением Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства экономики Республики Узбекистан, ХК "Узбекозиковкатхолдинг" и других заинтересованных структур провести в мае текущего года специализированную выставку-продажу современного высокотехнологичного оборудования и технологий по переработке свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда с участием ведущих зарубежных компаний-производителей и их дилеров.



6. Освободить до 1 января 2019 года:



предприятия с частной формой собственности, перерабатывающие плодоовощную продукцию, картофель, бахчу и виноград, независимо от их ведомственной подчиненности, от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов) при ввозе современного оборудования и технологий;



перерабатывающие предприятия, входящие в состав ХК "Узбекозиковкатхолдинг", от уплаты налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, обязательных отчислений в государственные целевые фонды, за исключением Единого социального платежа.



Установить, что средства, высвобождаемые в результате предоставления настоящим пунктом налоговых и таможенных льгот, подлежат целевому использованию на техническое перевооружение и модернизацию производства. В случае нецелевого использования высвобождаемых средств, они подлежат изъятию в бюджет и соответствующие государственные целевые фонды.



7. Принять предложение Министерства экономики, Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства финансов Республики Узбекистан, компании "Узагроэкспорт" и других заинтересованных структур о:



проведении в июне месяце в городе Ташкенте Международной ярмарки плодоовощной продукции для заключения контрактов на экспорт свежей и переработанной плодоовощной продукции урожая 2016 года;



создании постоянно действующей площадки и ежегодном проведении на ее базе в октябре месяце международных ярмарок плодоовощной продукции с широким участием иностранных компаний для организации заключения договоров на экспорт на следующий год.



Кабинету Министров в десятидневный срок принять постановление по организации проведения на ежегодной основе Международной ярмарки плодоовощной продукции.



8. Рекомендовать коммерческим банкам выделять кредитные ресурсы для авансовых и окончательных расчетов по государственному заказу на закупку у фермерских и дехканских хозяйств плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда, по ставкам, не превышающим ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан.



9. Государственному комитету Республики Узбекистан по статистике совместно с Министерством сельского и водного хозяйства, ХК "Узбекозиковкатхолдинг", Советом фермеров Узбекистана, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей в месячный срок критически пересмотреть и, с учетом международного опыта, утвердить в установленном порядке обновленные формы статистической отчетности с ее представлением в Совет Министров Республики Каракалпакстан и хокимияты областей, а также в соответствующие органы статистики по объемам производства и закупок по договорам контрактации плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда по категориям хозяйств-производителей.



10. Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с агентством "Узстандарт", ХК "Узбекозиковкатхолдинг" до 1 мая 2016 года разработать и в установленном порядке утвердить нормативы естественной убыли при хранении, транспортировке и продаже свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда.



11. Министерству экономики Республики Узбекистан, холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг", ассоциации "Узбекозиковкатзахира" совместно с Министерством юстиции в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, вытекающим из настоящего постановления.



12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.

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