В Ташкенте обсуждают вопросы обеспечения региональной и международной безопасности

ТАШКЕНТ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте начала двухдневную работу встреча Секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, для участия в которой в Узбекистан прибыли главы Советов безопасности Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Работу встречи предварило заседание экспертной группы государств-членов ШОС, прошедшее 12-13 апреля, которое было посвящено практическим вопросам организации форума, предстоящей повестке дня и проектам итоговых документов, а также прибывшие гости провели в Ташкенте ряд двусторонних встреч.

В частности, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов провел встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и секретарем Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан В.Махмудовым.

Кроме того, состоялись двусторонние встречи В.Махмудова со своими коллегами - помощником Президента – секретарем Совета безопасности Республики Казахстан Н.Ермекбаевым, членом Госсовета – министром общественной безопасности Китайской Народной Республики Го Шэнкунем, секретарем Совета безопасности Российской Федерации Н.Патрушевым, секретарем Совета обороны Кыргызской Республики Т.Джумакадыровым и секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан А.Кахаровым.

Встречи были посвящены актуальным вопросам повестки дня ШОС, двустороннего сотрудничества, а также ряду аспектов регоинальной и международной проблематики, придставляющих взаимный интерес.

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