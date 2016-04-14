Узбекистан и Япония обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. 12 апреля в Ташкенте состоялось очередное, 13-е совместное заседание узбекско-японского и японско-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Узбекистан прибыла представительная делегация правительственных и деловых кругов Японии во главе со старшим исполнительным вице-президентом, членом правления компании "Мицубиши Корпорэйшн" Х.Накахарой.

Основными темами встречи стали ход реализации существующих межгосударственных договоренностей и перспективы дальнейшего развития узбекско-японского сотрудничества в сферах экономики и торговли, финансов и инвестиций, высоких технологий, инноваций и научных разработок, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, машиностроения и других.

Далее была проведена презентация экономического потенциала Узбекистана, а также состоялась церемония подписания меморандумов о сотрудничестве между японскими компаниями и Министерством здравоохранения, НХК "Узбекнефтегаз", АО "Узкимесаноат" и Агентством "Узинфоинвест".

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