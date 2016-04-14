В Ташкенте завершилось обсуждение вопросов обеспечения безопасности

ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в Ташкенте завершила работу двухдневная встреча Секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, для участия в которой в столице Узбекистана собрались главы государственных советов безопасности Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Е.С.Сысоев.

Повестка дня мероприятия включала в себя вопросы выработки общей стратегии обеспечения региональной и международной безопасности, противодействия транснациональным угрозам, в том числе, терроризму, экстремизму, наркотрафику, незаконному обороту оружия, трансграничной преступности, поиска мирных решений ситуации в Афганистане и иранской ядерной проблемы, обеспечения информационной безопасности.

Главы делегаций также были приняты Президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

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