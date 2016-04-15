В Ташкенте прошли узбекско-казхские переговоры на высшем уровне

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в Узбекистан с двухдневным рабочим визитом по приглашению узбекского лидера прибыл Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

По прибытии в Ташкент глава Казахстана проследовал в отведенную ему резиденцию.

На следующий день Президент Казахстана провел встречу с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. В ходе встречи в верхах, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран, были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, торговля и экономика, культурно-гуманитарная сфера, инвестиции, транспорт и логистика, здравоохранение, спорт, туризм, взаимодействие в рамках международных организаций, обеспечение безопасности, противостояние угрозам современности и другие.

Также стороны обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес.

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