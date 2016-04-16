В Ташкенте обсудили вопросы развития транспортного сотрудничества

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана было проведено очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам развития международных (наземных) транспортных связей и продвижения единой транспортной дипломатии, которое было организовано с целью обсуждения вопросов развития транспортной системы страны и сообщения с другими государствами региона, прежде всего, в контексте реализации Ашхабадского соглашения от 25 апреля 2011 года между правительствами Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан, предусматривающего создание транспортного коридора между государствами Центральной Азии и Персидского залива.

В мероприятии приняли участие эксперты Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерства юстиции, Государственного таможенного комитета, Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана, Государственной инспекции "Узжелдорнадзор" и АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает МИД Узбекистана.

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