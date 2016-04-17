



Медали наманганских прыгунов



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Наманганские прыгуны на батуте и на дорожках завоевали несколько медалей на юношеском чемпионате Узбекистана, прошедшем на прошлой неделе в Ташкенте.



Самым юным победителем турнира стал девятилетний Сергей Паттаев. Воспитанник тренера СДЮСШ гимнастики № 3 "Пахлавон" оказался сильнейшим в прыжках на батуте в группе ребят не старше 11 лет.



Чемпионами страны в прыжках на дорожках стали Мукаррам Абдубаннаева и Мирхошид Хамсанбаев (тренер – Руслан Каюмов), Диера Сайфитдинова в прыжках на батуте (тренеры – Дильшод Садыков и Наталья Перелыгина).



Еще четверо удостоились медалей. Так, Нодирбек Тохирханов сумел занять второе и третье места, Ильдар Сатаров – второе место и Одилжон Бокижонов – третье место. Все эти ребята занимаются в группе Натальи Перелыгиной.



А другой ученик тренера Руслана Каюмова – Ахрор Рахманов, студент колледжа олимпийского резерва, стал серебряным призером в прыжках на дорожке. В этом же виде программы "бронза" досталась Шахзоде Умаровой, тренирует ее мама – Сайера Умарова.



Отметим, что прыжки на батуте входят в программу Олимпийских игр. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи