



Юные наманганцы приобщились к теннису



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Соревнования, посвященные Году здоровой матери и ребенка, прошли на днях на грунтовых кортах ДЮСШ № 1 при МООДУНО города Намангана.



В открытом первенстве этой спортшколы, расположенной в 5-м микрорайоне, среди девочек и мальчиков 2003 – 2004 и 2005 – 2006 годов рождения участвовали около 80 юных поклонников ракетки, причем почти 30 из них – девочки. А самые маленькие, кто моложе 10 лет, могли померяться силами в мини-теннисе.



Призеры и победители получили подарки от областной федерации тенниса, областного филиала Фонда развития детского спорта, ФСО "Ешлик" и ДЮСШ № 1. Но это тот случай, когда важны не победы, а участие, приобщение к здоровому образу жизни.



Кстати, в суботу на кортах "Дустлик" стартовал чемпионат Узбекистана. В трех возрастных группах – 1997 – 1999, 2000 – 2001 и 2002 – 2003 годов рождения лучшие молодые игроки разыграют не только звания чемпионов республики, но и лицензии на поступление в спортивные факультеты вузов. Их получат победители турнира в старшей возрастной группе – как в одиночном разряде, так и в парном.



Среди претендентов на победу – наманганские известные теннисисты, призеры и чемпионы многих республиканских и международных турниров Шахобиддин Абзалов, Шохрух Абдумаликов и Гульчехра Мухаммадсиддикова.



Всего ожидается участие 200 спортсменов из всех регионов Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи