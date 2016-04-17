



Наманганские студенты борются за путевки на "Универсиаду-2016"



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Намангане прошли отборочные состязания к "Универсиаде-2016". За путевки в финальную часть студенческих игр боролись представители игровых видов спорта – баскетбола, волейбола, гандбола, футбола, а также боксеры трех областей Ферганской долины.



Зональный отбор на игры студентов вошел в практику не так давно, но быстро стал важным этапом подготовки команд областей к главному соревнованию.



На этот раз спортивную честь области защищали в указанных видах спорта 77 юношей и девушек – студентов 3 вузов области – госуниверситета, инженерно-педагогического и инженерно-технологического институтов.



Соревнования проходили на самых лучших аренах Намангана – в спорткомплексе "Баркамол авлод", спортзалах колледжа олимпийского резерва, НИПИ и ДЮСШ № 17 "Умид-Навбахор".



Путевки в столицу "Универсиады-2016" получали только победители. А потому борьба была очень напряженной.



Наиболее успешно выступили наманганские волейболисты. И девушки, и юноши одержали по две победы над конкурентами, что и позволило им стать победителями. Парни одолели сборную Ферганской области со счетом 3:1, а андижанцев – в трех сетах "всухую". Девушки своих соперниц обыграли с одинаковым счетом 3:0.



Не подкачали наманганские девушки и в баскетболе. Они буквально забросали корзину оппоненток. Сборную Андижанской области они переиграли со счетом 82:30, а ферганок – 81:31. А вот среди юношей лучше выступили ребята из Андижанской области.



Неважное положение дел в гандболе подтвердилось и в отборе на "Универсиаду-2016". У девушек победили андижанские "укротительницы" ручного мяча, а у юношей – ферганцы. Парни финишировали на втором месте, а девушки – увы, на последнем.



Интересными выдались баталии футболистов. Наманганцы наколотили в ворота сборной Андижанской области 8 "сухих" мячей, а ферганцы – 6. А в финале напряженный матч принес победу гостям: ферганцы победили наманганцев со счетом 3:1. Так наманганский футбол не будет представлен в решающих поединках "Универсиады-2016".



В 10 весовых категориях – от 49 кг до + 91 кг – путевки на главный старт оспаривали 30 боксеров из трех областей. Среди них были весьма именитые – призеры и победители международных турниров и чемпионатов страны наманганец Шукуржон Рахимов, ферганец Миразиз Мирзахоликов. Мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Азии Бургут Ходжибоев и другие.



Однако титулы помогли не всем, ряд известных боксеров выбыл уже на ранних стадиях. Наманганцы сумели завоевать путевки только в 2 весовых категориях.



В остальных 8 они достались представителям Ферганской области Абдулле Кучкарову, Зиевиддину Тохирову, Фазлиддину Мелибоеву, Козимжону Мардонову, Бахрому Фозилову и Асилбеку Солиеву, Андижанской области – Хасанбою Дустматову и Ферузу Максаеву.



Таким образом, Наманганскую область в 15 видах спорта в финальном турнире "Универсиады-2016" будут представлять 119 участников – университет делегировал 94 спортсмена, НИПИ – 15 и НИТИ – 10. "Универсиада-2016" пройдет в мае. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи