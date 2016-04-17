



День космонавтики прошел в наманганской школе



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Немало интересного узнали ученики 4 "г" класса школы № 49 о космосе и истории космических полетов на специальном уроке, посвященном Международному дню космонавтики.



Тему урока учительнице Зульфие Ишимбаевой подсказала дата – 55 лет первого полета человека в космос. Ребята рассказали о первопроходце Вселенной Юрии Гагарине, вспомнили первого узбекского космонавта Салижона Шарипова, вкладе отечественной науки в изучение космоса.



Попутно школьники продемонстрировали знания о планетах Солнечной системы, нашем светиле, звездах и созвездиях, отвечая на вопросы викторины. И, разумеется, не обошлось без песен и танцев в сопровождении космической музыки.



Кстати, на вопрос: "Кто хочет стать космонавтом?" все мальчишки дружно ответили положительно. Может, кому-то из них и удастся попасть на международную космическую станцию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи