



Фестиваль дружбы народов прошел в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане многообразие культур является неотъемлемой частью жизни. Мы многонациональное общество, но мы единый народ.



В четверг в Намангане были подведены итоги областного этапа VI фестиваля "Узбекистан – наш общий дом", а также прошел научно-практический семинар "Роль межнационального согласия в воспитании здорового поколения".



В фойе Молодежного центра была организована экспозиция "Мы – твои счастливые дети, Узбекистан!". Показанные на выставке изделия народных ремесел представителей разных национальностей ярко продемонстрировали богатство и разнообразие культуры нашей страны.



Об этом же шел разговор и на семинаре. Перед началом семинара был продемонстрирован фильм "Узбекистан – наш общий дом", задавший тон последующему обсуждению.



Гости форума – директор Республиканского Интернационального культурного центра Насриддин Мухаммадиев, заместитель председателя Комитета женщин Узбекистана Гульнора Маърупова, ответственный работник аппарата Президента Республики Узбекистан Мирилес Мирзиятов, председатель союза "Тайсвирий ойина" Исфандияр Латыпов, хоким области Хайрулло Бозаров, заместитель хокима области Хабибулло Маткаримов другие осмотрели экспозицию.



У стенда Наманганского Русского культурного центра их внимание привлекли не только забавные куклы – персонажи фольклора, но и блины, которыми их угощала маленькая Жасмина.



У стенда Наманганского Корейского культурного центра гостей заинтересовали необычные домашние аксессуары ярких расцветок.



А затем состоялся серьезный заинтересованный разговор на актуальную в наше время тему.



"Всем хорошо известно, что для Узбекистана с его многообразием культур, традиций, этносов национальный вопрос без всякого преувеличения носит фундаментальный характер. Любой гражданин Республики, общественный деятель, ответственный работник, лидер национального культурного центра или простой рабочий должен отдавать себе отчет в том, что одно из главных самого существования нашей страны является гражданское и межнациональное согласие", – отметил в своем докладе ответственный работник аппарата Президента Республики Узбекистан Мирилес Мирзиятов.



В единой семье в Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей. Конституция Республики гарантирует всем равные права и возможности. В стране работают 140 национально-культурных центров.



– Все граждане нашей страны независимо от национальной и религиозной принадлежности объединены общей целью – построения демократического правового государства и сильного гражданского общества, – далее подчеркнул представитель аппарата главы государства.



Было обращено особое внимание на опасности, которые несет нарушение межнационального согласия в нашей стране. Далеко за примерами ходить не надо: в разных государствах Европы и Азии нарастают различные конфликты, обостряется политическое и экономическое противостояние, усиливается проявление терроризма и экстремизма, наблюдается нестабильность на мировых рынках. Сама жизнь требует от всех нас бдительности, постоянной готовности пресечь все попытки, представляющие угрозу нашей безопасности. И одна из таких угроз – раскачивание межнационального согласия.



Выступавшие отмечали, что Узбекистан – одна из уникальных стран, где представителям разных национальностей гарантировано обучение на родном языке, возможность сохранить свою веру и этнические корни.



Показательные факты озвучил в этой связи директор Республиканского Интернационального культурного центра Насриддин Мухаммадиев. В нашей стране открыты 359 школ на каракалпакском языке, 799 – на русском языке, около 396 – на казахском языке, 251 – на таджикском языке, есть школы также на корейском языке. В Наманганской области есть 9 школ с русским языком обучения, 6 – с таджикским и 4 – с кыргызским.



И в подтверждение этим сухим цифрам прозвучали выступления студентки филологического факультета Наманганского университета Алены Цупиковой, руководителя кружка русского языка при Молодежном центре Марии Тян, председателя Кыргызского культурного центра области Махпират Истамкуловой, студента инженерно-технологического института Павла Ласточкина.



Примечательно, что представители русскоязычной молодежи выступали на государственном языке.



Завершился научно-практический семинар приятной процедурой награждения отличившихся на ниве пропаганды культур разных народов – артистов, студентов колледжей, писателей, председателей областных культурных центров.



В завершение мероприятия прошел концерт творческих коллективов НКЦ области и мастеров искусств.



В рамках форума прошло также заседание областного Координационного совета по работе национальных культурных центров под председательством заместителя хокима области Хабибулло Маткаримова.



Состоялся заинтересованный, предметный разговор о том, как улучшить работу НКЦ, сделать ее более продуктивной и массовой. Важно, что члены Координационного совета, среди которых руководителя ряда областных организаций – управления по делам культуры и спорта, юстиции, народного образования и других – оказывают содействие НКЦ в их деятельности.



Тему дня участники форума "Узбекистан – наш общий дом" продолжили в Наманганском госуниверситете. Здесь была открыта выставка "Здоровая мать, здоровый ребенок – счастье нации". Гости из Ташкента встретились со студентами и преподавателями. Беседа о межнациональном согласии "Наша сила – в единстве и сплоченности" завершилась небольшим концертом с танцами разных народов – русского, таджикского, татарского, узбекского.



Аналогичные встречи со студентами и преподавателями на тему "Наша сила – в единстве и сплоченности" прошли вчера также в инженерно-педагогическом и инженерно-технологическом институтах.



Завершился форум дружбы народов беседами за "круглым столом" в Туракурганской школе музыки и искусства, Алиханском профессиональном колледже Чартакского района и Касансайском педагогическом колледже.



Традиционный фестиваль дружбы народов "Узбекистан – наш общий дом" в этом году посвящен 25-летию независимости нашей Родины и "Году здоровой матери и ребенка". Он проводится Республиканским интернациональным культурным центром в сотрудничестве с Комитетом женщин Узбекистана и другими организациями, а также местными органами власти. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи