В Узбекистане готовят подарки ветеранам в честь Дня памяти и почестей

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О поощрении участников Второй мировой войны", в соответствии с которым участникам военных действий 1941-1945 годов из Государственного бюджета Республики будут выделены денежные вознаграждения.

В частности, документом предписывается в связи с проведением 9 мая всенародного праздника – Дня памяти и почестей, а также празднованием 71-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне 1941-1945 годов и в целях материального поощрения участников и инвалидов войны:



1. Установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов в размере 800 000 (восемьсот тысяч) сумов.



2. Расходы, связанные с реализацией настоящего указа, произвести за счет средств республиканского бюджета.



3. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе национальной безопасности Республики Узбекистан совместно с Министерством финансов и Центральным банком обеспечить выплату указанного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны 1941-1945 годов в торжественной и праздничной обстановке.



4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Министерством по делам культуры и спорта, Министерством обороны, Министерством внутренних дел Республики Узбекистан, Комитетом женщин, Общественным движением молодежи Узбекистана "Камолот", Академией художеств, Республиканским центром пропаганды духовности, фондами "Нуроний" и "Махалла", другими общественными организациями провести специальные встречи и просветительско-художественные вечера, посвященные защитникам свободы и чести нашей Родины.



5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.

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