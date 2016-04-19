В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-австрийского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте была проведена встреча главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова с директором Департамента по Западным Балканам, Восточной Европе, Южному Кавказу, Центральной Азии и Центральноевропейской инициативе Министерства иностранных дел Австрийской Республики Хайдемарией Гюрер, прибывшей в Узбекистан во главе делегации для участия в очередном, 5-м раунде межмидовских политических консультаций и совместном бизнес-форуме.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по графику и повестке дня предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.

Основными темами прошедших в этот же день узбекско-австрийских политконсультаций стали вопросы развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций и финансов, науки, образования и культуры.

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