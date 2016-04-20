



В Пекине обсуждают вопросы подготовки к ташкентскому саммиту ШОС



НОВОСТИ В МИРЕ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля в Пекине в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества стартовало заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов ШОС, которое проходит под председательством узбекской стороны - заместителя министра иностранных дел Республики Узбекистан А.Насырова. Встреча продлится 4 дня (по 22 апреля), в ее ходе будут обсуждены вопросы деятельности ШОС в текущем году, который является для организации юбилейным, развития политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также будут подробно рассмотрены практические аспекты подготовки к предстоящему в июне заседанию Совета глав государств-членов ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи