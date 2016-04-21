Новый посол Узбекистана в РФ вручил верительные грамоты Владимиру Путину

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля в Москве в Александровском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот послов 16 иностранных государств Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

В церемонии принял участие и вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Бахром Ашрафханов, отбывший в столицу России в феврале текущего года, чтобы официально сменить в должности Акмаля Камалова.

"Высоко ценим отношения с Узбекистаном, которые носят подлинно союзнический характер. Их дальнейшему углублению, несомненно, будет способствовать предстоящий официальный визит в Россию в апреле этого года Президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Безусловно, поддерживаем усилия Ташкента в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества по выполнению решений саммита ШОС в Уфе, в том числе в контексте расширения состава организации", - сказал в своей торжественной речи глава РФ.

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