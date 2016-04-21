Новый посол Казахстана нанес визит во внешнеторговое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан Ериком Утембаевым, с начала апреля приступившего к работе в качестве главы казахской дипмиссии в Ташкенте.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили ход реализации существующих двусторонних договоренностей, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственных торгово-экономических отношений, а также взаимодействия в сфере транспорта и транзита.

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