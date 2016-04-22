



Узбекистан и Канада провели консультации по линии МИД



НОВОСТИ В МИРЕ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 21 апреля в Оттаве, столицы Канады, состоялся очередной, 6-й раунд узбекско-канадских политических консультаций по линии внешнеполитических ведомств. Основными темами повестки дня состоявшихся переговоров стали актуальные вопросы развития отношений между Узбекистаном и Канадой в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, туризма и других, а также ряд региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи