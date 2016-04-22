МИД Узбекистана посетил посол Китая

МИД Узбекистана посетил посол Китая22.04.2016 20:06
ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы организации и повестку дня предстоящих двусторонних мероприятий, а также расширения взаимодействия в рамках ШОС.
Напомним, что предыдущий визит посла КНР в МИД узбекистана состоялся 6 апреля. Тогда было проведено обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений и практических аспектов предстоящих контактов на различных уровнях.
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