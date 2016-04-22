



МИД Узбекистана посетил посол Китая



ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы организации и повестку дня предстоящих двусторонних мероприятий, а также расширения взаимодействия в рамках ШОС. Напомним, что предыдущий визит посла КНР в МИД узбекистана состоялся 6 апреля. Тогда было проведено обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений и практических аспектов предстоящих контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи