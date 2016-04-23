Узбекский лидер отправляется в Москву

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 25 апреля, Президент Узбекистана Ислам Каримов отправится с двухдневным официальным визитом в Российскую Федерацию.

Визит будет предпринят по приглашению Президента РФ Владимира Путина с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-российского сотрудничества и обмена мнениями по ряду региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи в верхах будет подписан ряд двусторонних документов по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

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