В МИД Узбекистана готовятся к визиту индийской делегации

В МИД Узбекистана готовятся к визиту индийской делегации24.04.2016 13:35
ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибывает с визитом делегация Республики Индия во главе с заместителем министра иностранных дел Суджатой Мехта.
Целью визита является участие в предстоящих в понедельник, 25 апреля, очередных политических межмидовских политконсультациях на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений.
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