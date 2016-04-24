



В МИД Узбекистана готовятся к визиту индийской делегации



ТАШКЕНТ, 24 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибывает с визитом делегация Республики Индия во главе с заместителем министра иностранных дел Суджатой Мехта. Целью визита является участие в предстоящих в понедельник, 25 апреля, очередных политических межмидовских политконсультациях на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи