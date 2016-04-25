Новый посол Казахстана посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан Ериком Утембаевым, недавно приступившим к своим обязанностям в качестве главы казахской дипмиссии в Ташкенте.

Предметом встречи стало обсуждение практических вопросов двустороннего взаимодействия в контексте предстоящего председательства Узбекистана в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана.

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