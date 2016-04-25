Ислам Каримов отбыл с официальным визитом в Москву

ТАШКЕНТ, 25 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Ислам Каримов отбыл с двухдневным официальным визитом в Российскую Федерацию.

Визит предпринят по приглашению главы РФ Владимира Путина и организован с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов узбекско-российского сотрудничества по всему спектру направлений, проблем обеспечения региональной и международной безопасности.

По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов.

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