В Москве прошли узбекско-российские переговоры на высшем уровне

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Москве состоялись переговоры на высшем уровне между прибывшим с двухдневным официальным визитом в Российскую Федерацию Президентом Узбекистана Исламом Каримовым и Президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне по прибытии в Россию главы двух государств провели краткую встречу в неформальной обстановке, после чего узбекский лидер проследовал в отведенную ему резиденцию.

В ходе сегодняшней встречи, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран, обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая проблемы обеспечения региональной и международной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций, таких как СНГ и ШОС, расширение торгово-экономического оборота, увеличение поставок сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, сотрудничества в сферах промышленности и высоких технологий, машиностроения и другие.

По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов:

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимодействии при осуществлении экспорта продукции военного назначения в третьи страны,

Программа сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан в культурно-гуманитарной сфере на 2016–2018 годы,

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2016–2017 годы,

Меморандум о взаимопонимании между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области физической культуры и спорта,

Соглашение о научном и академическом сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана" и Ташкентским институтом инженеров железнодорожного транспорта

По завершении встречи лидеры двух стран выступили с традиционным выступлением для прессы.

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