Посол Южной Кореи отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 27 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня завершающий свою дипломатическую миссию в Узбекистане Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея Ли Ук Хен посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где его принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества, отметили достижения узбекско-корейских отношений за годы пребывания Ли Ук Хена на посту главы южнокорейской дипмиссии в Ташкенте.

Напомним, что Ли Ук Хен был аккредитован в Узбекистане в июне 2013 года, сменив в этой должности Чон Дэ Вана, который возглавлял посольство Республики Корея в Узбекистане с 2010 года.

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