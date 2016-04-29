



Делегация МИД Узбекистана пребывает в Пекине



НОВОСТИ В МИРЕ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана пребывает с рабочим визитом в Пекине (Китайская Народная Республика). 28 апреля приняла участие в Пятой очередной встрече министров иностранных дел государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а сегодня утром состоялась церемония закладки "Лужайки ШОС" в Секретариате организации, в ходе которой главы делегаций МИД Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана посадили деревья, символизирующие собой растущий потенциал организации, которой в этом году исполняется 15 лет, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи