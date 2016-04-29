



Глава МИД Узбекистана принял спецпредставителя Евросоюза



ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурианом. Встреча была посвящена актуальным вопросам развития узбекско-европейского сотрудничества, как в двустороннем формате, так и в рамках Стратегии нового партнерства ЕС по Центральной Азии, а также практических аспектов организации предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи