Обсуждены актуальные вопросы узбекско-таиландского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 29 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация Королевства Таиланд во главе с Чалермполом Танчиттом, специальным посланником Министра иностранных дел по вопросам избрания кандидатуры Таиланда в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы.

Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества, углубления взаимодействия в рамках международных организаций.

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