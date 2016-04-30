



В Гулистане обсуждены вопросы демаркации узбекско-казахской госграницы



СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 апреля. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля в Гулистане завершилось заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии с участием правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан, стартовавшее в понедельник, 25 апреля. В ходе состоявшихся переговоров состоялось обсуждение итоговых документов демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы, сообщет МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи