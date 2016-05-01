Узбекистан принял эстафету Форума ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 мая. /УЗИНФОРМ/. 28-29 апреля делегация Республики Узбекистан приняла участие в 11-м заседании Форума Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, которое прошло под председательством Таджикистана.

В ходе заседания Форума (который является многосторонней консультационно-экспертной и научно-исследовательской структурой ШОС, обеспечивающей научное сопровождение деятельности организации) состоялось обсуждение актуальных вопросов деятельности и дальнейшего развития ШОС, в том числе в области укрепления безопасности, активизации экономического сотрудничества, взаимодействия в гуманитарной и транспортно-коммуникационной сферах, а также были рассмотрены вопросы расширения ШОС и перспективы сотрудничества с региональными организациями.

В завершение встречи председательство в Форуме ШОС перешло к Национальному центру Узбекистана — Институту стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан. Следующее заседание Форума пройдет в 2017 году в Ташкенте.

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