Парламентская комиссия распределила гранты для ННО

ТАШКЕНТ, 2 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 апреля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана состоялось заседание парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, которое было посвящено результатам первого и второго конкурсов на получение государственных грантов для проектов, направленных на широкое привлечение негосударственных некоммерческих организаций к исполнению задач Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка", а также освещение в СМИ хода реализации социально-экономических программ и обеспечение открытости государственных органов.

Как сообщает пресс-служба национального парламента, на конкурс от более чем 350 ННО, СМИ и других институтов гражданского общества поступило около 400 проектов. На первом конкурсе победителями были признаны 45 имеющих социально-экономическую значимость проектов, нацеленных на повышение медицинской культуры населения, охрану материнства и детства, обеспечение интересов и занятости женщин, укрепление института семьи. На их финансирование выделено 1,1 миллиарда сумов.

По итогам второго конкурса принято решение о выделении 750 миллионов сумов для поддержки 30 проектов, направленных на освещение в СМИ реализуемых в Республике социально-экономических реформ, обеспечение открытости государственных органов, широкое освещение роли и места института махалли в жизни общества.

Кроме того, в ходе встречи был проведен обмен мнениями по вопросу объявления третьего и четвертого конкурсов на государственные гранты, которые будут направлены на повышение правовой культуры в обществе, вовлечение выпускников профессиональных колледжей в предпринимательство, развитие семейного бизнеса. Были утверждены программа мероприятий и план совместных действий парламентской комиссии и соответствующих государственных, общественных организаций.

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