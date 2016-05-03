Китайская делегация посетила внешнеторговое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана посетила делегация Китайской Народной Республики, прибывшая с рабочим визитом в Ташкент во главе с министром коммерции КНР Гао Хучэном.

В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, а также ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам двусторонних мероприятий на высшем уровне в 2013-2014 годах.

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