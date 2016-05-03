



В МИД Узбекистана обсуждены актуальные вопросы узбекско-французского сотрудничества



ТАШКЕНТ, 3 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Узбекистана приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики Жака-Анри Эльса. Визит был предпринят с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, рассмотрения сроков проведения очередных заседаний узбекско-французских институтов взаимодействия, участия компаний Франции в мероприятиях на территории Узбекистана, том числе в международных специализированных выставках, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи