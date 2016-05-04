Сборная Узбекистана по спортивной борьбе отправляется в Турцию

ТАШКЕНТ, 4 мая. /УЗИНФОРМ/. Национальная сборная по спортивной борьбе отправляется в Турцию, где в Стамбуле с 6 по 8 мая пройдет второй мировой квалификационный турнир на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Честь представлять Узбекистан на турнире выпала 11 спортсменам, 5 женщинам и 6 мужчинам, которые выступят в вольной и греко-римской, а также женской борьбе.

Так, в вольной борьбе за путевки на Олимпиаду поборются Аббос Рахмонов (весовая категория 57 кг), Бекзод Абдурахманов (74 кг), Умиджон Исманов (86 кг), Хасанбой Рахимов (125 кг), в греко-римской - Арам Варданян (66 кг) и Аброрбек Мамасолиев (98 кг).

Женская борьба за поездку в Бразилию развернется среди Даулетбике Яхшимуратовой и Шаходат Джуллибаевой (48 кг), Саломат Кучимовой (58 кг), Халбазар Нарбаевой (63 кг), Лалахан Оринбаевой (75 кг) и их соперницами из других стран.

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