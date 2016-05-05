



В Намангане обсудили итоги первого квартала



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. На днях в Намангане под председательством хокима области Хайрулло Бозарова состоялось собрание областного актива, посвященное обсуждению итогов социально-экономического развития области за 1-й квартал текущего года и оценке хода реализации важнейших направлений и приоритетов экономической программы на 2016 год, сообщает служба информации хокимията области.



На собрании с удовлетворением было отмечено, что по состоянию деловой среды и уровню социально-экономического развития Наманганская область заняла первое место в Республике. За отчетный период произведено материальных ценностей на 1 триллион 378,2 млрд. сумов, обеспечен рост валового территориального продукта на 109 %. Объемы промышленного производства выросли на 112,5 %, сельского хозяйства – 108 %, капитальных вложений – 127,1 %, строительных работ – 110,4 %, розничного товарооборота – 111,7 %, платных услуг на 103,8 %.



За первый квартал к экспортной деятельности привлечены 23 новых субъекта малого бизнеса и частного предпринимательства. В целом предприятиями-экспортерами области на экспорт отправлено продукции на 29 млн. долларов.



Во исполнение Постановления Президента Узбекистана "О Программе развития промышленного потенциала Наманганской области в 2016 – 1019 годах" в течение первого квартала осуществлено 8 проектов, стоимостью 7 миллионов долларов и создано 373 новых рабочих места.



Коммерческими банками на поддержку субъектов малого бизнеса выделено 504,4 млрд. сумов, что позволило создать 7300 новых рабочих мест.



По программе локализации в первом квартале произведено продукции на 1,6 млрд. сумов и сэкономлено валюты в размере 379,1 тысяч долларов.



Дополнительно к установленным правительством проектам локализации на 32 предприятиях разработано 93 новых проекта на 53,2 млрд. сумов. За счет этих проектов ожидается экономия 8,4 млн. валютных средств.



Наряду с достижениями на собрании были с критических позиций рассмотрены допущенные недостатки, требующие решения проблемы.



В частности, 12 промпредприятий области по сравнению с первым кварталом прошлого года снизили объемы производства на 28 миллиардов сумов, четыре предприятия не выполнили объемы экспорта. Более 10 процентов субъектов малого бизнеса бездействуют.



По обсужденным вопросам были заслушаны отчеты должностных лиц, определены меры по устранению недостатков.



В собрании актива принял участие и выступил с речью заместитель премьер-министра Узбекистана А. Икрамов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи