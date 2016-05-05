



ОКП представило проект ДИПЕКО IX



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. Наманганское областное отделение Общества Красного полумесяца Узбекистана представило во вторник проект ДИПЕКО IX. А перед этим в зале заседаний регионального отделения НИМФОГО прошел учебный семинар с участием ответственных работников городского и районных ОКП и медсестер службы милосердия "Мехр-шафқат".



Открыла семинар заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Х. Юсупова.



Исполнительный директор Общества Красного Полумесяца Узбекистана А. Амиралиева рассказала о ходе выполнении решений XXI курултая ОКП Узбекистана, поставила задачи перед региональными отделениями ОКП.



Председатель областной организации общества Д. Сайфитдинова выступила с докладом о работе по реализации нормативно-правовых документов ОКП Узбекистана.



Также выступили исполнительный директор Г. Жураев, главный бухгалтер областного ОКП С. Гафаров и другие.



В тот же день состоялась презентация проекта ДИПЕКО IX в Наманганской области "Объединение и усиление деятельности по снижению рисков природных и техногенных катастроф путем укрепления соответствующего потенциала школ и махаллей противостоять чрезвычайным ситуациям".



В рамках этого проекта в 2016 – 2017 годах предусмотрено создать отряд юных спасателей из учеников 7-8-х классов, проводить тренинги для учителей школ по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи, организовать соревнования спасателей между школами при содействии облУЧС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи