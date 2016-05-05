



"Катюша" звучала в Джумашуе на корейском языке



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 мая. /УЗИНФОРМ/. В парке культуры и отдыха поселка Джумашуй – центра Мингбулакского района – состоялся фестиваль дружбы "Мы – дети твои, Узбекистан!", организованный во вторник Мингбулакским районным хокимиятом и областным Корейским национальным культурным центром.



"Наш район, пожалуй, самый многонациональный: есть русские, корейцы, украинцы, поляки, греки. Раньше корейцев было много, сейчас осталось примерно 22 семьи. Тем не менее, оставшиеся сохраняют свою культуру, активно участвуют в работе национального центра, проводят мероприятия. Так, в школе № 14 с русским языком обучения действует ансамбль "Ариран". Молодежь интересуется историей корейской диаспоры в Мингбулаке, которая насчитывает уже более 70 лет", – рассказывает председатель районного Корейского культурного центра Марина Цай.



Немало интересного об истории освоения этих заболоченных земель и солончаков можно узнать и в экспозиции районного музея памяти и почестей, где есть целая галерея портретов Героев труда, в том числе и основателя и бессменного руководителя колхоза "Гигант" Лим Мен Гыка. По словам директора музея Мадаминжона Долимова, здесь более 22 тысяч экспонатов, в частности, деревянные плуги-омачи, которыми орудовали первые переселенцы, археологические находки с городища Ахсикент.



В ходе официальной части выступил хоким района Абдулбоки Изатуллаев, который отметил, что в Узбекистане проживают представители 130 национальностей и народов, созданы все условия для сохранения культуры традиций и сегодняшний фестиваль – яркое тому подтверждение.



Запомнилось проникновенное и эмоциональное выступление председателя областного Корейского культурного центра Ларисы Петровны Ни, которая отметила внимание районного хокимията к корейской диаспоре и проведению различных мероприятий, вспомнила, как широко и с размахом здесь отметили 110-ю годовщину со дня рождения Героя труда Лим Мен Гыка. Потом состоялся праздничный концерт, где звучали зажигательные узбекские, корейские и русские мелодии, в том числе и "Катюша" на корейском языке, массовые танцы, обед.



Группе пациентов травматологического отделения районного медицинского объединения были вручены костыли и подарки. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи